A Castelfranco Emilia il Galà dello Sport 2017

Si terrà giovedì prossimo 28 dicembre dalle ore 20.30 il “Galà dello Sport” castelfranchese presso il PalaReggiani di via Magenta che l’Assessorato allo Sport organizza quale momento di incontro tra l’Amministrazione Comunale e il mondo delle società, delle associazioni, degli atleti e di tutti coloro che si occupano di sport nel territorio comunale. La manifestazione che sarà condotta da Antoine di Trc, è alla sua terza edizione e vuole essere un elemento di promozione, di valorizzazione e di riconoscimento nonché di conoscenza dello sport, oltre all’atto conclusivo dell’anno sportivo.

Durante la serata saranno premiati atleti, dirigenti e società che, come ogni anno, numerosissimi, rendono vivo il mondo dello sport di Castelfranco Emilia. Sul palco saliranno piccoli e grandi atleti, il tutto in un'atmosfera speciale, quella che solo lo sport sa "esaltare" e, a fine serata, tutti i partecipanti brinderanno insieme all'anno appena passato ed al 2018 che sta per iniziare. L’ingresso è libero.

«Lo sport - spiega l’Assessore con delega allo Sport Leonardo Pastore - è da sempre elemento fondante della nostra comunità. Fare attività sportiva, agonistica e non, è basilare per la vita di ognuno di noi perchè serve al raggiungimento del benessere fisico e dello sviluppo della sfera sociale e relazionale di ogni individuo; è inoltre fondamentale perché è attraverso lo sport che cresce e si sviluppa l'idea di comunità che tutti noi abbiamo, quella che evidenzia i valori dell'uguaglianza e della fratellanza. E' quindi con grande piacere che vedrò riuniti anche quest’anno tutti i rappresentati e i praticanti dello sport di Castelfranco nel contesto di una serata ricca di emozioni».

Il percorso di organizzazione dell’evento è condiviso con i componenti del Forum dello Sport, organismo istituito nell’ambito della Consulta del Volontariato, quale rappresentatività sul territorio delle società/associazioni sportive. Il Forum ha svolto il lavoro di contatto con le varie realtà sportive e ha contribuito a selezionare le squadre e gli atleti premiati.