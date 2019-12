Games Village, a ModenaFiere un nuovo appuntamento tra videogiochi e pop culture

Il primo appuntamento dell’anno per toccare con mano tutte le principali novità del mondo hi-tech è a ModenaFiere: con oltre 400 espositori da tutta Italia, sabato 11 e domenica 12 gennaio torna Expo Elettronica, il grande evento dedicato all’elettronica professionale e di consumo. La manifestazione è uno dei principali appuntamenti per i “games addicted” grazie CosmoComix, la fiera del fumetto, del gioco e del multimedia; ma questa edizione ha un’importante novità: il Games Village, un’area di oltre 1000 metri quadrati riservata al gaming con spettacoli, ospiti e sfide.

Qui si svolgono tornei eSport a premi dedicati ai migliori titoli competitivi come Tekken, Fifa e Super Smash Bros, intrattenimento a tema videoludico con famosi ospiti sul palco. Si può inoltre partecipare alla “Battle Royale” più famosa di sempre nella grande Area Fortnite, scendere in pista con “Just Dance 2020” per sfidare i propri amici al videogioco musicale più famoso al mondo e provare l’emozione della Realtà Virtuale.

A CosmoComix è possibile sfidarsi ai nuovi card games, conoscere i videogames più cool del momento e sfidarsi nelle oltre 50 postazioni tra PC e console a uso gratutito. Ma i nostalgici non rimarranno delusi: non manca un’area con i retrogames, fornita di maxi e mini cabinati per giocare ai classici senza tempo, da Street Fighter a Super Mario, fino a un Game Boy gigante per un tuffo nel passato. I cosplayer si sfidano nel Cosplay Synergy, una gara che premia i personaggi più riusciti con un viaggio a Londra in occasione del MCM London Comic Con, una delle più grandi manifestazioni del settore.

E’ ricchissima la sezione dedicata ai comics, che offre un panorama completo del mercato del fumetto: accanto a interessanti “pezzi d'antiquariato” viene presentata una panoramica delle nuove tendenze dell'editoria di settore. Sono molti gli stand dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche, o quelli dedicati ai personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto, da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. Un altro evergreen che ora è tornato di gran moda sono i LEGO: a Cos.Mo c’è un’intera area dedicata all’esposizione dei famosi mattoncini, con possibilità di gioco libero e acquisto.

Cos.Mo comprende anche la Mostra Mercato del Disco, Cd e Dvd usato e da collezione: nell'epoca della musica digitale e dematerializzata, dischi e cd sono diventati oggetti da collezione attraverso i quali rivivere momenti cult della storia della musica.

Atteso special guest di CosmoComics è Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000: da Dragon Ball a Pokémon, da Rossana a Diabolik.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 11 gennaio 9-19, domenica 12 gennaio dalle 9-18

Luogo: Modena Fiere Viale Virgilio, 70/90 uscita Autostrada Modena nord

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541.439573;

Ingresso (ticket unico valido per tutti i settori espositivi): .