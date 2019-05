Gaming e gambling: le trappole del gioco

Il gioco ha una funzione fondamentale per la crescita e lo sviluppo del bambino ed anche in età adulta è importante mantenere uno spazio ludico. Il gioco spesso è legato a divertimento, spensieratezza, compagnia ma alcune volte si può trasformare in altro: è il caso di gioco d'azzardo patologico (gambling) e dipendenza da giochi on line (gaming disorder).



Queste dipendenze si stanno trasformando negli ultimi anni in una vera e propria emergenza sociale. L’accessibilità, il nullo o basso costo di partita, l’aumento dell’offerta, la pubblicità ingannevole e i continui rinforzi hanno creato una cultura della dipendenza da gioco ormai diffusa.

Inoltre molto spesso i giocatori incorrono in una serie di meccanismi cognitivi, emotivi e relazionali che provocano il consolidamento di pratiche di gioco da cui è difficile uscire.



Perché si innescano questi meccanismi? Quali sono questi inganni? Come non cadere nella trappola della dipendenza da gioco d'azzardo e gioco on line? Quali strategie mettere in atto?



Durante l'incontro si cercherà di fornire maggiori informazioni su cosa accade nella nostra mente in queste circostanze, come accorgersi di star superando il limite, a chi potersi rivolgere per essere aiutati e altri interrogativi inerenti questa problematica.



