Gnocco fritto, crescentine e tiro alla slitta: il 1° Maggio a Castelnuovo

Mercoledì 1° Maggio torna il tradizionale appuntamento con il Gruppo Trattoristi di Castelnuovo Rangone. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso il parcheggio in via Zoello Barbieri. A seguire la messa, la benedizione dei mezzi e la tradizionale sfilata per le vie del paese. Alle ore 12.30 pranzo in via C. Battisti organizzato dal gruppo Trattoristi Terra e Vita 2000 e il Gruppo Crescentine di Benedello (MO). Alle 14.00 inizio manifestazione di tiro alla slitta in collaborazione con Duilio Moto.