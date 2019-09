Garden Festival d'Autunno, ai Vivai Morselli di Medolla un mese dedicato alla "stagione del fare"

L’Autunno è la stagione del fare: in questo periodo – e fino all’inverno – rifioriscono le rose, le dalie, gli astri, a volte il glicine, e si mettono a dimora i bulbi a fioritura primaverile. Si inizia a potare, a lavorare e concimare il terreno di orti e giardini, a sostituire il terriccio dei vasi su balconi e terrazzi in preparazione della primavera e a concimare le piante d’appartamento dopo lo stress estivo.

AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio, vuole celebrare questa splendida stagione con il Garden Festival d’Autunno, un grande evento nazionale ricco di iniziative per grandi e bambini che si terrà dal 21 settembre al 20 ottobre in tutta Italia nei Centri di Giardinaggio associati ad AICG. Ai Vivai Morselli di Medolla, il festival sarà presente con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 15,30-19,30; sabato 8,30-13,00 e 15,30-19,30; domenica 9,00-12,30 e 15,30-19,00.

Nei Garden Center potrete trovare le competenze, le consulenze, le materie prime, gli strumenti, le attrezzature da giardinaggio, informazioni, idee e consigli per le attività green: luoghi dove potersi confrontare con gli esperti del settore, partecipare a workshop e laboratori, imparare nuove tecniche colturali. Punto fondamentale della quarta edizione è l'ampliamento dei Garden Center alla produzione di piante Made in Italy che AICG promuove per sensibilizzare i clienti ad un acquisto più consapevole e attento all'impatto ambientale e al risparmio energetico, tema fondante e importantissimo.

A seguire il programma:

21 settembre: Inaugurazione della mostra Mercato Garden Festival d'Autunno. La mostra permanente di aiuole dimostrative allestite, idee e suggerimenti per composizioni originali che vi faranno ottenere effetti sorprendenti anche in autunno! Visitabile dal 21 settembre al 20 ottobre.

22 settembre: Aperitivo Verde offerto a tutti i presenti

28 e 29 settembre: Continua la Mostra Mercato Garden Festival d'Autunno. Un regalo speciale a tutti coloro che visiteranno il Garden e la mostra: un BUONO SCONTO spendibile dal 1 ottobre senza limiti di spesa

29 settembre ore 17.00: Laboratorio gratuito per bambini a cura dello Staff Morselli Garden per festeggiare la Festa dei Nonni!

5 ottobre: Continua la Mostra Mercato Garden Festival d'Autunno, accompagnata dall'evento "PIANTE GRASSE che passione" con un grande assortimento e tanti accessori

6 ottobre ore 17.00: Laboratorio per adulti e bambini "Crea la tua composizione con piante grasse e succulente"

12 e 13 ottobre: Continua la Mostra Mercato Garden Festival d'Autunno, accompagnata dall'evento "Piante da bacca o colorate"

13 ottobre ore 17.00: Laboratorio per adulti e bambini "Crea la tua corona autunnale con bacche, foglie e fiori"

19 e 20 ottobre: Continua la Mostra Mercato Garden Festival d'Autunno, accompagnata dal laboratorio per Adulti e bambini "Decora la tua zucca aspettando Halloween" e CHIUSURA FESTIVAL CON ASSAGGIO GRATUITO DI VINI DAL NOSTRO VIGNETO.

Dal 1 al 20 ottobre per ogni scontrino emesso riceverete in omaggio un BUONO SCONTO di €5, spendibile dal 1 al 30 novembre su una spesa di €25, cumulabili.



Nell’ambito del Garden Festival d’Autunno, AICG ha scelto di sostenere anche quest’anno la Campagna “Nastro Rosa AIRC”: per tutto il mese di ottobre, per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri di Giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno dei progetti di ricerca sul tumore al seno della Fondazione AIRC.

Per ulteriori informazioni contattare il numero Tel 053552466 o l'indirizzo mail info@vivaimorselli.it.