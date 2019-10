Torna Stuzzicagente: tra gastronomia tradizionale e plastic free

Per il dodicesimo autunno consecutivo torna la manifestazione enogastronomica più apprezzata da modenesi e non: Stuzzicagente. Il fulcro dell'evento sarà Piazza XX Settembre, da cui come da tradizione partirà il "tour" gastronomico che continuerà per le vie del centro storico. Dalle ore 18.00 alle ore 22.30 infatti, sarà possibile assaporare le specialità di ristoranti, bar, forni e gastronomie modenesi; con un'importante novità: per questa edizione l'evento sarà plastic free.

Tre i menu tra cui scegliere, ognuno dei quali disponibile sia in versione Kids che in versione classica: Tradizionale, Street Food e Viaggio nel Mondo, per soddisfare i gusti più disparati. I biglietti saranno acquistabili in prevendita online fino a sabato 5 ottobre sul sito di modenamoremio, per poi essere ritirati in Piazza XX Settembre il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla). Inoltre i menù saranno in prevendita anche presso: l'ufficio di Modenamoremio (Via Selmi 52-52A dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | 14.00-18.00), Dischinpiazza (nuova sede in via Castellaro 41 a partire dal 27 Settembre), IAT Ufficio Informazioni Turistiche (Piazza Grande 14 dal lunedì al sabato 9.00-18.00 e domenica 9.30-18.00). Nel caso in cui a fine prevendita dovessero rimanere alcuni biglietti saranno messi in vendita, con un importo maggiorato, il giorno stesso della manifestazione: online sul sito di modenamore mio fino alle ore 14.00 oppure presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX Settembre dalle ore 17.00.

Oltre ad essere un evento di ludico e gustoso, non va dimenticato che Stuzzicagente è anche una competizione tra gli esercenti: ogni partecipante potrà infatti votare il proprio piatto preferito con la scheda di valutazione. Il locale che riceverà più voti si aggiudicherà una cesta con le eccellenze enogastronomiche del territorio, offerte gentilmente da Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Piacere Modena.

Per maggiori informazioni visitare il sito web.