Concerti. All’OFF di Modena arrivano i Gazebo Penguins

I Gazebo Penguins festeggiano i quindici anni dall’uscita del loro primo demo e lo fanno suonando quindici date con quindici canzoni in ogni serata. Sabato 8 febbraio, dalle 22.30, la band post hardcore di Correggio salirà sul palco dell’OFF di Modena per la quinta tappa di questo particolare tour: 15 anni, 15 concerti, 15 canzoni.

"Quando 15 anni fa avevamo 15 anni in meno – spiegano i Gazebo Penguins – usciva il nostro primo demo, che non aveva neppure un titolo e poi chiamammo “Invasion”, in 50 copie rigorosamente masterizzate in casa velocità massima di scrittura 10x, copertine stampate in tipografia a Correggio e poi ritagliate una ad una col cutter. Lo stesso cutter con cui spuntavamo i plettri alle prove e prima dei concerti per restituirgli la punta, e non doverne comprare degli altri. Nel 2020 saranno passati 15 anni, e dato che eravamo fermi da un po’ per tantissime e divertentissime ragioni, ci è salita un po’ di voglia di festeggiare. Con 15 concerti dove suoneremo 15 canzoni. Da tutti i nostri dischi. Una canzone da “Invasion” (2005), due canzoni da “The name is not the named” (2009), tre canzoni da “Legna” (2011), quattro canzoni da “Raudo” (2013), cinque canzoni da “Nebbia” (2017): totale: 15. Per tanto: 15 anni, 15 concerti, 15 canzoni.”

I Gazebo Penguins sono sempre stati in 3, e ora sono in 4. Hanno fatto uscire due dischi: LEGNA nel 2011, RAUDO nel 2013 e il loro ultimo lavoro, NEBBIA, nel 2017. Le loro canzoni sono state suonate in oltre 250 concerti per tutta Italia. Si dividono tra Correggio e Zocca e sono sempre stati definiti emo core o post hard core, ma con l’ultimo disco hanno spostato i confini del loro genere verso nuove province musicali. Continuano a fare musica perché pensano sia una cosa che gli viene bene, ma soprattutto li fa stare bene. E vorrebbero farlo per tutta la vita.

L’apertura della serata è prevista per le 22:30.

Ingresso: 10 € + ddp | Prevendite da Dischinpiazza a Modena e online su Mailticket.it

Dopo il live si balla con 2000 Power Dj Set.

L’ingresso è riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff.