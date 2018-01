Formigine, secondo appuntamento con la rassegna "Gente di parola" presso la biblioteca comunale

Sabato 27 gennaio, alle ore 17.30 presso la biblioteca comunale di Formigine (via sant’Antonio 4) avrà luogo il secondo appuntamento di “Gente di parola”, rassegna dedicata a tutti gli appassionati di lettura.

In questa occasione, presenteranno i loro nuovi libri Diego Fontana, Giuseppe “Leo” Leonelli e Luisa Menziani, accomunati dal tema del viaggio non solo come esplorazione di luoghi ma anche come scoperta di se stessi.

Diego Fontana, sassolese, presenterà “Sui passi di Francesco. Da La Verna ad Assisi per affrontare se stessi”. Fontana ha un passato come copywriter nelle multinazionali della comunicazione. È stato collaboratore e autore per programmi Rai e Sky e autore di un documentario dedicato ai luoghi di Antonio Ligabue. Ha pubblicato “Sfumature e altri racconti” sulla rivista di bizzarrie letterarie Tèchne e “Lefty”, striscia illustrata. È docente di scrittura per la comunicazione per IED Firenze.

Giuseppe “Leo” Leonelli, vignolese con la passione per la scrittura, presenterà “Santiago”, il romanzo di un viaggio straordinario, fra coincidenze e amicizie, paesaggi suggestivi e incontri inaspettati, ricco d’indicazioni utili su tappe, ostelli, bar, ristoranti e luoghi di interesse, per aspiranti pellegrini sul Cammino del Nord.

Luisa Menziani, insegnante di Lettere a Modena, racconterà del suo nuovo libro “Ci vorrebbe una mappa. La vita è un viaggio. Anzi due”, dove i personaggi vivranno il viaggio come metafora dell’esistere e si scontreranno con le grandi questioni della nostra vita: il tempo, la ricerca della felicità e l’amore.

L’ingresso è libero e seguirà aperitivo.