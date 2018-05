gentechefotografa Marathon, un concorso lungo un giorno a Vignola

Concorso fotografico a temi aperto a chiunque e con qualsiasi mezzo fotografico digitale. Il 3 giugno dalle ore 9:00 verranno assegnati 9 temi fotografici, 3 temi ogni tre ore, da sviluppare con originalità, entro la mezzanotte nel comune di Vignola. I temi saranno mantenuti segreti fino alla loro consegna; il giorno successivo (il 4 giugno) i partecipanti dovranno inviale le 9 foto migliori, una per tema.

L'iscrizione, che ha un costo di 15 € per gli adulti e 10 € per i bambini dai 5 ai 13 anni, darà diritto ad avere la maglietta della manifestazione e un bicchiere con le ciliegie di Vignola. Il ritrovo è fissato presso il gazebo dell'associazione Vignolanimazione sotto il porticato della banca Bper in viale Mazzini. Verranno premiati con un bel weekend in strutture turistiche per gli adulti lo scatto più bello per ogni tema e una sorpresa per la foto più bella dei più piccoli.

Alle 10:00 verrà consegnata la busta con i primi 3 temi presso il nostro gazebo in centro e successivamente alle 13:00 e alle 16:00 i restanti 6 temi. Le fotografie dovranno essere scattate entro le ore 23:59 del 3 giugno e consegnate entro le 23:59 del giorno successivo.

Iscrizioni sul sito web dedicato. Info su Facebook o al 348.531.5466.