Aspettando la Festa del racconto, Gherardo Colombo e i "luoghi non comuni" di Carpi

All'Italia spetta un non onorevole posto tra le nazioni più corrotte al mondo: la corruzione è una piaga che infetta gran parte della vita sociale e politica del nostro Paese. Prendendo le mosse da questi presupposti drammatici troppo spesso considerati immutabili e ai quali sembriamo assuefatti, sabato 11 maggio a Carpi Gherardo Colombo propone un approfondimento sul senso ultimo del nostro vivere in comunità, dando il via all'anteprima della Festa del racconto con l'incontro "Etica e legalità". Lo fa partendo dal suo libro "Il legno storto della giustizia" (scritto insieme a Gustavo Zagrebelsky, edito da Garzanti): con la consapevolezza che la democrazia può rappresentare un ambiente favorevole alla diffusione della corruzione e scavando nel desiderio tipicamente umano di raggiungere fama, potere e ricchezza anche a costo di sopraffare il prossimo, l'ex magistrato spazia dalla storia all'attualità più recente. Un incontro che sarà motivo di riflessione per quanti ancora credono nell'onestà, nella correttezza e nei principi della nostra Costituzione (sabato 11 maggio, ore 19, Palazzo dei Pio, Sala dei Mori, ingresso libero fino ad esaurimento posti).

L'anticipazione che accompagna il pubblico verso la Festa del racconto prosegue domenica 12 maggio con un'intera giornata dedicata alla rassegna "Questo non è un luogo comune", a cura di Lucia Ferrati: sei appuntamenti scandiscono i diversi momenti della giornata con letture e narrazioni dedicate al tempo, ambientate proprio in luoghi poco frequentati di Carpi, o solitamente non accessibili. Si tratta di Palazzo Foresti, recentemente resturato, bellissima struttura privata non aperta normalmente al pubblico; il chiostro del convento di San Nicolò, ora in parte destinato a uso scolastico; Palazzo Franciosi Benassi, abitazione privata; la Sinagoga ebraica di via Rovighi, visitabile solo su prenotazione. Le letture vengono precedute da una introduzione storico-architettonica sui luoghi che ospitano gli incontri.

Si comincia alle 11 (con replica alle 12) nel cortile di Palazzo Foresti con "Tempo è passato", un omaggio a Dino Garrone, autore inquieto, morto a soli ventisette anni a Parigi nel 1931; Corrado Capparelli e Luca Sinelli danno voce ai due racconti Non ci sono più e Ritratto del gigante. Al termine degli incontri è possibile una visita guidata al Palazzo.

A partire dalle 17 (con replica alle 18), a Palazzo Franciosi Benassi nel corso dell'incontro "Tempo perduto, tempo ritrovato", risuonano le parole scritte da Grazia Deledda nei racconti Fiaba e Il vestito nuovo, proposti da Francesca Di Modugno e Silvia Melini.

Alle 18 a Palazzo Foresti ci si sposta nel suggesstivo Salone di Macchiaioli per dare voce alla "Dimensione del tempo": Lucia Ferrati e Corrado Capparelli leggono i racconti di Luigi Pirandello, Mondo di carta e Una giornata. Anche in questo caso al termine del reading il pubblico può visitare il palazzo con una guida.

"Tempus fugit…" e sono già le 19, ora in cui nella Sinagoga di via Rovighi Lucia Ferrati propone Quando l'ombra scende di Dino Buzzati. Sempre alle 19 presso il Castello dei ragazzi nel Cortile del Ninfeo "Il tempo è futuro": qui Luca Sinelli legge Gli anni luce, di Italo Calvino.

Anche nel corso dell’anteprima della Festa non poteva mancare un'attenzione particolare ai più piccoli: alla domenica mattina alle 11 (con replica alle 12) i bambini dai 5 anni in su possono ascoltare "Celebri fiabe…a tempo", riscritte da Sofia Gallo. Un tuffo nelle pagine di Pollicino, Il tenace soldatino di stagno, I vestiti nuovi dell'imperatore, I musicanti di Brema interpretate da Francesca Di Modugno e Silvia Melini.

Infoline: per gli eventi di domenica 12 maggio ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria sino ad esaurimento dei posti disponibili presso:

InCarpi, Piazza Martiri, 64 (all'interno del Cortile d'Onore di Palazzo dei Pio). Orari di apertura: da martedi a domenica (festivi compresi) ore 10.00/18.00. Tel: 059 649255, iat@carpidiem.it, www.incarpi.info/it/