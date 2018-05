Ghirlandina Kids, visita guidata per bambini

La Ghirlandina dedica ai bambini una visita della serie “Ghirlandina Kids” ideata tutta per loro da Ars/Archeositemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Domenica 20 maggio alle 16.30, infatti, è in programma la visita teatralizzata intitolata: "Ghirlandina racconta storie... Racconti all'insù fino al tetto e all'ingiù fin di sotto''.

Il ritrovo è alle 16.15 all'ingresso della Torre per acquistare i biglietti.

La visita è stata pensata appositamente per i bambini dai 5 anni in su e include racconti, poesie e parti cantate da attori, accompagnati nel percorso da una guida. Poiché la visita è a numero chiuso (possono salire massimo 25 persone), i genitori possono accompagnare i figli, ma per dare a più bambini la possibilità di partecipare gli organizzatori consigliano la presenza di un solo adulto per ogni bambino.

Al termine della visita, a ricordo dell’esperienza fatta, a ciascun bimbo sarà data in omaggio la brochure ''Ghirlandiamo'', con una mappa che consentirà di scoprire curiosi particolari del Palazzo Comunale e della Torre simbolo di Modena nel cuore del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità.

La visita è gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso: intero 3 euro, ridotto 2 euro per studenti dai 6 ai 26 anni e per over 65; oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro, senza scadenza che include anche Musei del Duomo, Sale storiche di Palazzo Comunale e visita guidata all'Acetaia Comunale (venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio).

A chi acquista un biglietto Unico Unesco o della Torre Ghirlandina, verrà consegnato in omaggio un Coupon del Gusto, che offre sconti e convenzioni per degustazioni, menù e visite a musei e produttori.

La Ghirlandina è aperta dal martedì al venerdì 9.30 - 13 / 15 - 19; sabato, domenica e festivi 9.30 – 19.