In Ghirlandina a scoprire Tassoni e la "Vil Secchia di legno"

“L'infelice e vil secchia di legno: lo spirito umorista di Alessandro Tassoni” è il titolo della visita guidata in programma sabato 24 novembre alle 17.30 sulla Ghirlandina, simbolo di Modena. Il ritrovo dei partecipanti è alle 17.15 nella biglietteria della Torre. La prenotazione per massimo 25 persone è obbligatoria via mail (torreghirlandina@comune.modena.it).

“La Secchia rapita” è l'opera più celebre firmata dal modenese Alessandro Tassoni ed è tra i poemi eroicomici più amati della letteratura italiana. Il poema in ottave è una satira del suo tempo. La visita inizia da piazza Torre, dalla scultura ottocentesca di Alessandro Cavazza (del 1860) che ritrae lo scrittore.

I partecipanti alla visita guidata, salendo in Ghirlandina, potranno scoprire la storia e la funzione della Torre ed ammirare la copia della secchia rapita, simbolo della vittoria dei modenesi contro i bolognesi, nella battaglia di Zappolino (del 1325). La secchia originale di legno e ferro è custodita nel Palazzo Comunale, nel “Camerino dei Confirmati”, al centro delle Sale storiche.

Il percorso si conclude ammirando il panorama dalle finestre della Sala chiamata “dei Torresani”, dove abitavano le guardie del Comune custodi della Torre.

La visita guidata è gratuita previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina (3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratis per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi); oppure biglietto Unico Sito Unesco da 6 euro, a validità illimitata, per Ghirlandina, Musei del Duomo, Sale Storiche del Palazzo Comunale (nei festivi al pomeriggio), Acetaia Comunale (prenotazione allo Iat per venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio).

La torre è aperta con orario invernale: da martedì a venerdì 9.30-13 e 14.30 -17.30; sabato, domenica e festivi orario continuato 9.30-17.30 con ingressi fino a mezz’ora prima della chiusura.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).