Alle 19.00 di domenica 4 novembre Giancarlo Frigieri in Concerto al circolo Ribalta di Vignola. Ingresso gratuito con Tessera Arci.

PUNTO RISTORO dalle 17.30 con Crescentine & Vino.

Giancarlo Frigieri nasce a Bhopal il 17/4/1976. Dopo gli esordi come batterista dei Dream Syndicate e cantante dei Julie's Haircut, nel 2006 decide di esprimersi come solista. Pubblica così 'Frank Sinatra was my teacher' e un album insieme ai Mosquitos dal titolo 'In Love'. Poi, la svolta e il passaggio all'italiano con 'Teli e tende' che vince nel 2009 il Premio Italiano Musica Indipendente come 'miglior album autoprodotto'. Da allora l'italiano rimane la lingua degli album di Frigieri. Durante gli anni ha condiviso palco e microfono con Chris Eckman, Walkabouts, Giant Sand, J Mascis, Califone, Fairport Convention, Katamine, Dianogah, Modena City Ramblers, Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antognoni, Graziani, Offlaga Disco Pax, Le Luci Centrale Elettrica, Dente, Baustelle, Giardini di Mirò, Zen Circus, Sonic Youth, Bombino, Minnie Hooper e gli esavalenti, Raoul Casadei, Fear Factory, Jacqui McShee. L'ultimo album di Frigieri è 'La prima cosa che ti viene in mente', del settembre 2017.