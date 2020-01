Fanano. Gianluca Zambrotta inaugura "Stelle Sulla Neve"

Il Campione del Mondo del Calcio di Germania 2006 Gianluca Zambrotta sarà sabato 4 gennaio dalle ore 17 all’Ufficio Turistico di Fanano per una chiacchierata riguardante la sua carriera. Il calciatore lombardo, già giocatore di Milan e Juventus, risponderà al giornalista di Repubblica Simone Monari, ai turisti e ai giovani calciatori della Scuola dell’S.S. Fanano Calcio. Zambrotta è tra i VIP dell’evento Stelle Sulla Neve, organizzato dall’Agenzia Backstage Eventi in collaborazione con CimoneSci e i Comuni di Fanano e Sestola e soggiornerà per alcuni giorni all’Hotel Firenze di Fanano.