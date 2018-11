"Mantra informatico - of voice and men", live performance al circolo Ribalta

Ore 21.30 Gianni Venturi presenta MANTRA INFORMATICO "Of voice and men" la voce si fonde con la poesia. Live performance, là dove tutto è musica. Gianni venturi, ricercatore vocale e poeta, unisce musica e poesia in una fusione armonica\disarmonica, già frontman degli Altare Thotemico. Mantra informatico si può definire una costola del progetto Moloch. Tutto fa parte di un'unica anarchia creativa, svincolata da leggi di mercato.

La voce come strumento, batterie bassi chitarre sinth tutti riprodotti dalla voce. Con l’aggiunta di ritmiche elettroniche ed un basso psichedelico suonato da Valerio venturi. Un Mantra ritmico, rotolante avvolge la poesia e si fonde con lei. Una poesia figlia della beat Generation non politicamente corretta. Uscirà il disco il 7 dicembre, per la MP & RECORD.

Gianni oltre a presentare il disco, costruirà brani in diretta, dando sfogo alle sue ricerche sonore legate ad una sorta di sciamanesimo postmoderno! Il disco verrà presentato in anteprima al Ribalta.



Prima del concerto,"SIPE:"storia di una fabbrica e del suo territorio"di Maurizio Tonelli (cantastorie)

ⓘ Contributo iniziativa 5 € con Tessera Arci.

♨ PUNTO RISTORO dalle 19.30 con Crescentine & Vino