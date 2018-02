Giannino a Formigine fa il punto sulla Legge di bilancio grazie a Lapam Confartigianato

Il ciclo di appuntamenti, promossi da Lapam Confartigianato per fare il punto sulla Legge di bilancio 2018 approvata dal Parlamento prima di Natale e sulle novità e criticità per imprese e professionisti, si chiude con l’ultima tappa lunedì 19 febbraio a Formigine con un nome di grande richiamo. A moderare la serata, con la sua capacità di essere pungente e mai banale, sarà Oscar Giannino giornalista economico, che su Radio 24 conduce ‘La versione di Oscar’, ‘Cani e Gatti’ e ‘I conti della belva’.

Giannino, insieme agli esperti Lapam Confartigianato, farà il punto della situazione in merito alla sterilizzazione delle aliquote Iva, che anche nel 2018 non cresceranno, alle proroghe di iper e super ammortamenti passando per all’ecobonus, al risparmio e l’efficientamento energetico, sui quali si punta per ridare ossigeno al comparto delle Costruzioni e a tanti altri punti contenuti nella Legge di Bilancio che presenta opportunità e punti critici.

L’appuntamento è fissato per lunedì 19 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Spira Mirabilis, in via Pagani a Formigine.

L’apertura è dedicata al segretario generale Lapam, Carlo Alberto Rossi e interverrà per un saluto anche il sindaco del Comune di Reggio Emilia, Maria Costi. A seguire Giannino dialogherà con gli esperti Lapam Luca Fiorentini (responsabile area lavoro), Enzo Fanì (responsabile area fiscale), Elena Braghiroli (ufficio bandi e agevolazioni) e Massimo Benedetti (consulente fiscale). Le conclusioni saranno curate dal presidente generale dell’associazione, Gilberto Luppi.