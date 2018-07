Giardini d'estate. Libro di Rusctta e autore poi la musica dal vivo con Avital

Esordio a mezzo stampa per un noto speaker radiofonico “folgorato” sul cammino per Santiago de Compostela, e un concerto jazz venato di atmosfere mediorientali e d’altra natura, con l’ottimo quintetto di Omer Avital, tra New York e Israele. C’è un doppio appuntamento in programma per il 14 luglio, primo sabato della rassegna Giardini d’Estate a cura di Studio’s, nell’ambito dell’Estate modenese organizzata dal Comune con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera.

Sabato 14 luglio si parte, appunto, alle 19 con Simone Ruscetta, voce di Radio Bruno, che presenta il suo libro “Come fare il primo Cammino di Santiago”, un testo che, come spiega l’autore, “è nato dalla voglia di raccontare il mio viaggio, un’esperienza straordinaria che ti cambia la vita. Percorrendo il cammino mi sono reso conto che non solo volevo raccontare questo viaggio ma anche dare consigli utili per affrontare al meglio il cammino. Da qui è nata l’idea del libro che spero possa essere una buona guida per tanti pellegrini in partenza”,

Alle 21.15 arriva l’atteso momento della musica con “Qantar” di Omer Avital quintet. Contrabbassista, compositore e arrangiatore israeliano, strumentista straordinario che ha assorbito nel suo stile svariate influenze etniche coniugandole con spiccate doti jazzistiche, si esibisce con il suo quintetto residente. Da quando si sono formati, nel 2016, le improvvisazioni che hanno creato attorno alle composizioni di Avital si sono espresse in modo immediato e inquietante, come se i musicisti stessero viaggiando lungo la stessa corda tesa e audace, con un'incredibile solidarietà, tenuta insieme da un legame che va ben oltre l'esecuzione dell’osserva e lascia andare gli assoli. Quel legame sembra essere stato formato dalle loro carriere individuali che si incrociano tante volte da quando ha lasciato Israele. In effetti, tutti sono israeliani espatriati, vivono a New York, appesi simbolicamente alla cena e al caffè turco di Omer. C'è un'amicizia che sicuramente penetra nelle esibizioni. Una storia condivisa, anche se a distanza di anni, ha impregnato il quintetto con la chiave della musica di Avital: la sua capacità di portare vocaboli ritmici e armonici alla base dell'espressione hardcore del XX e XXI secolo con atteggiamento polifonico e multilinguismo musicale.

Nel programma dei Giardini d’Estate gli appuntamenti sono tutti gratuiti.

Domenica 15 luglio si presenta il libro “Rinnega tuo padre (Laterza) del giornalista Giovanni Tizian. Saranno presenti l’autore con Enza Rando, vicepresidente di Libera Contro le Mafie, e Giovanni Gualmini della Gazzetta di Modena che conduce l’incontro.

Programma completo dell’Estate online a www.comune.modena.it/estate2018