Strap-on Comedy, Gino di Napoli porta il suo ironico-erotico show sul palco dell'EstatOFF

Dopo il debutto al Mi Ami XXX e una serie di scoppiettanti date in giro per l’Italia, giovedì 20 giugno, dalle 22:00, arriva sul palco dell’EstatOFF l’ “ironico erotico show” di Gipo di Napoli: Strap-On Comedy. 60 minuti o giù di lì (“il tempo massimo di sopportazione per un fumatore medio”) in cui Gipo sviscererà i segreti del mondo proibito del porno.

Perché il porno? “Perché me ne intendo. È l’unico genere in cui c’è una perfetta compenetrazione tra ciò che si sente nello schermo e ciò che si sente fuori. Trovo interessante fare per finta una cosa che stai facendo per davvero. Il porno è cambiato da quando ero giovane, non è più ghettizzato in luoghi turpi frequentati da gente orrenda. Quello digitale compenetra totalmente la realtà, ci sono serie come quelle che siamo abituati a vedere in tv. Anzi, a ogni serie stile Netflix ne corrisponde una porno che la ricalca. E oggi non serve più per evadere. Non ci sono le guepiere o le autoreggenti anni Ottanta”.

Narratore estroverso anche fuori dal palco o dalla strada in cui suona solitamente con la Bandakadabra, la sua logorrea smodata e ironica è alla base del suo primo one man show. Dalle curiose statistiche di PornHub, al rapporto tra porno e femminismo, dai primi

approcci al mondo dell’eros, agli aneddoti più esilaranti sull’industria del sesso, fino ai generi più frequentati, ma anche i più bizzarri: l’universo della pornografia in Strap-On Comedy viene esplorato in lungo e in largo, con cinismo e ironia.

Frontman della Bandakadabra, laureato in Giurisprudenza con un dottorato in Filosofia del Diritto, se a qualcuno è capitato di bazzicare una delle «peggiori» serate di San Salvario, molto probabilmente avrà incontrato anche Gipo Di Napoli. Personaggio tanto

colto quanto colorito, Di Napoli viene definito da anni «il sindaco» di questo quartiere, simbolo della nuova movida underground post Murazzi torinese. Insieme la sua orchestra Gipo vanta una lunga attività live che l’ha portato a condividere palchi importanti in Italia

e in Europa con artisti del calibro di Vinicio Capossela, Guido Catalano, Samuel e Willie Peyote. Con Strap-on Comedy Gipo tira fuori la sua vera anima, visto che il suo curriculum accademico nessuno glielo ha mai chiesto.

L’apertura della serata è prevista per le 21:00. Inizio reale spettacolo ore 22:00

L’ ingresso è Up to You, cioè nella speciale formula di offerta libera, e riservato ai soci dell’Associazione Culturale Stòff.