I Portali, Paese dei Balocchi per due giorni: al via la prima edizione di GiocaMO

Due giornate intere dedicate ai giochi di società e ai giochi da tavolo: sabato 23 e domenica 24 novembre, presso la Galleria interna del Centro Commerciale I Portali, arriva GiocaMO la due giorni dedicata al gioco ideata e organizzata da CSI Modena insieme al Centro Commerciale I Portali, con il patrocinio del Comune di Modena. L'obiettivo è quello di promuovere nuove dinamiche aggregative che abbiano come protagonisti i giovani all’interno di rinnovati contesti e spazi.

Con GiocaMO il 23 e 24 novembre, dalle 10 alle 20, due intere giornate strutturate per il gioco di bambini, ragazzi e famiglie, gruppi di amici: sarà possibile provare tantissimi boardgame, card game e wargame e trovare esperti e appassionati disposti ad assistere i partecipanti nel gioco e ad illustrare anche le ultime news sui giochi di società.

Tra le proposte di boardgame presenti a GiocaMo: Ice cool, Railroad ink, Quarto, Patchwork, Looney quest, Timeline, Perudo, 5 minute dungeon, Fun farmi, Battlefold, Flamme ruoge, Happy salmon, Pappi winchester, Dobble, Fantascatti, Bicchierini Sprint e Puppazzi; Splendor, Azul, Ticket to Ride, Geniale, Carcassonne e la versione 3D di King of Tokyo (del Club TreEmme); infine alcune novità del 2019, Wingspan, Mysterium, Potion e Plouf party. Per i wargame, proposti in formato 3D con miniature, citiamo: Warhammer 40.000, Age of Sigmar. Tra i cardgame proposti a GiocaMO: Marvel Champions, la demo di Yu-Gi-Oh! e Keyforge.

Alla due giorni di GiocaMO saranno presenti numerose associazioni e negozi del territorio che si occupano di miniature, giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi storici, con dimostrazioni ludiche e soprattutto tantissime proposte rivolte ad un pubblico di giovani ragazzi e in generale a tutti gli appassionati: Club TreEmme, la più grande ed antica associazione ludica Italiana; Negozio Angorath, luogo di ritrovo a Modena per gli appassionati di giochi da tavolo, GDR, carte e miniature da Wargame o collezione; Associazione Freak Games: punto di ritrovo per tutti gli appassionati di gioco da tavolo; Negozio Kijioca Point: punto di riferimento per trovare il gioco di società più adatto, senza necessariamente essere un esperto del settore; Associazione Officina Ludica, l’associazione ludica per giocatori neofiti e navigati, punto di riferimento per chi cerca divertimento a Formigine e dintorni; Francesco Botti, illustratore, autore del gioco da tavolo Piratiles, premiato al Lucca Games 2019 per il miglior Artwork gioco inedito 2019; Associazione Alearum Mundus, tra i promotori di Lega CAOS (legacaos.it) per il gioco Age of Sigmar; Circuito Conquest Italia, nato con l’obiettivo di uniformare il gioco di Miniature nel territorio italiano; Fumetteria Wanted, negozio per appassionati di fumetti, giochi di carte e boardgame, gadget e action figure.

La partecipazione è libera e gratuita.