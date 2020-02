GiocaMO, quattro domeniche dedicate ai board games a I Portali

Per 4 domeniche, tra febbraio e maggio, le gallerie del Centro Commerciale i Portali a Modena diventeranno una ludoteca pronta ad ospitare famiglie, gruppi di amici e appassionati in occasione dell’evento GiocaMO dedicato al gioco da tavolo.

Domenica 16 febbraio, domenica 15 marzo, domenica 19 aprile e domenica 17 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 saranno presenti numerose associazioni e negozi del territorio che si occupano di miniature, giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi storici, con dimostrazioni ludiche e soprattutto tantissime proposte rivolte ad un pubblico di giovani ragazzi/e e in generale a tutti gli appassionati: Kijioca, punto di riferimento per trovare il gioco di società più adatto, senza necessariamente essere un esperto del settore; Associazione Ludica Herberia Arcana, nata nell’aprile 2003 dall’impegno di un gruppo di ragazzi da sempre appassionati di giochi di ruolo; Associazione Alearum Mundus, tra i promotori di Lega CAOS (legacaos.it) per il gioco Age of Sigmar; i ragazzi di Nerdosterone si occuperanno dei GDR e sono a disposizione per farvi provare L'Ultima Bomba, un fantasy post-atomico dove i vostri personaggi dovranno avventurarsi in lande radioattive e corse spericolate edito da Serpentarium Game.

I giochi da tavolo sono giochi rivolti a tutti; bambini, famiglie, gruppi di amici di ogni età.

La partecipazione è libera e gratuita, troverete le aree gioco allestite con numerosi tavoli dove giocare e divertirvi.

Per info sull'evento: web@csimodena.it - tel. 059 395357