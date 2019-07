Ogni settimana giochi per bambini in tre quartieri di Modena

Libri e tanti giochi, creativi ed ecologici, arrivano in luglio nei quartieri di Modena (al 2, al 3 e al 4) a bordo di un pulmino. Da martedì 2 luglio in piazza Guido Rossa, fino a venerdì 26 al parco della Repubblica, passando al mercoledì per l’area verde di via della Quercia ad Albareto e al giovedì di nuovo in piazza Guido Rossa, si svolge l’iniziativa “1, 2, 3... stella! Giochi ecologici, creativi per bambini di… ogni età!”. Dalle 10 alle 12, con cadenza settimanale, due volte a settimana in piazza Guido Rossa, un pulmino pieno di giocattoli e libri arriva per tenere compagnia a tutti i partecipanti.

L’iniziativa estiva, patrocinata dai Quartieri 2, 3 e 4 del Comune di Modena, è a cura di “Zero in condotta” e la partecipazione è gratuita. Per informazioni si può telefonare a Elisa Leoni, 338 4169646 oppure si può inviare una mail all’indirizzo (zeroincondotta@gmail.com).

In caso di maltempo le attività saranno recuperate nelle stesse giornate in coda a quelle già programmate.