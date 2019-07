Giornata Internazionale delle Cooperative, Ndileka Mandela a Modena e a Campogalliano

Sabato 6 luglio in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale delle Cooperative, una ricorrenza promossa dall’International Co‐operative Alliance (ICA) e dall’ONU per celebrare il contributo della cooperazione verso uno sviluppo sostenibile e la costruzione di una società più equa. Per l’occasione, l’Alleanza Cooperative Italiane di Modena (AGCI, Confcooperative Modena e Legacoop Estense) organizza un calendario di iniziative attraverso le quali trasmettere “quei valori di giustizia sociale, inclusione e convivenza civile che le cooperative di tutto il mondo promuovono quotidianamente”, come sottolinea il portavoce di ACI Modena Andrea Benini. “Per l’occasione, abbiamo infatti il piacere di avere nostra ospite Ndileka Mandela, attivista sociale e nipote di Nelson Mandela, impegnata nella difesa dei diritti umani e civili”.

Il primo appuntamento è per la giornata di sabato, quando Ndileka Mandela, dopo l’incontro con il Sindaco Muzzarelli, interverrà sui temi della violenza di genere e dei diritti delle donne in una conferenza pubblica al CAT di Campogalliano, Centro terapeutico della cooperativa sociale Lune Nuove, che avrà inizio alle ore 17:00.

L’incontro, promosso dalla Commissione Pari Opportunità Legacoop Estense assieme a Lune Nuove Cooperativa sociale, CAT Centro Armonico Terapeutico e Venere 50, e con il Patrocinio del Comune di Campogalliano, inizierà con un’intervista alla Mandela a cura della giornalista Rossella Famiglietti; seguirà un confronto con il pubblico e con Le Fenici, un gruppo di crescita dedicato a donne che vogliono uscire e rielaborare una relazione amorosa con partner violenti, o più in generale modificare e superare una relazione dipendente.

Alle 19 “Emotional Landscape – La vie en rose”, DJ set al femminile con Simona Fiorani DJ chitarrista e producer di musica elettronica, e a seguire una cena vegetariana a buffet per raccogliere fondi a sostegno di progetti contro la violenza sessuale sulle donne. Anche la cena sarà accompagnata da musica dal vivo a cura di Laura Mars, cantante, accompagnata da Ivano Borgazzi al pianoforte. Per partecipare alla cena occorre prenotare entro mercoledì 3 maggio inviando una email a info@venere50.it.

Domenica 7 luglio, alle ore 10:00 al Pala Madiba di Modena, si terrà l’incontro “Educare i giovani al dialogo e al rispetto”, nel corso del quale Ndileka Mandela racconterà la lezione di Nelson Mandela in un dialogo con Gerardo Bisaccia, vice presidente Arci Modena. A seguire, una visita alla città di Modena e al Museo Enzo Ferrari in compagnia del Presidente di Confcooperative Carlo Piccinini.

I festeggiamenti per la Giornata Internazionale delle Cooperative proseguiranno le settimane successive con due eventi promossi dall’Alleanza delle Cooperative di Modena, all'interno della Rassegna "I giardini d'estate" presso i Giardini Ducali. Il primo appuntamento è martedì 16 luglio con "Esilio", un reading che racconta la storia di un uomo che perde il lavoro nel mondo di oggi, a cura della cooperativa Piccola Compagnia d'Ammacco, aderente a Legacoop Estense. Martedì 23 luglio sarà la volta di "Musical ... che storia!", carrellata dei grandi successi del musical, dalle origini ad oggi, a cura della cooperativa Abate Road 66, aderente a Confcooperative Modena.