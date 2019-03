Giornata del Profumo 2019, al Piccolo Museo Profumalchemico tre giorni di festeggiamenti sensoriali

L'originale Museo del Profumo di Modena presenta una tre giorni di visite interattive guidate dai profumi. ricche di esperienze ludico-culturali per tutti - a ingresso libero - dal titolo misterioso,"Il Profumo e l'uovo di Colombo...Triganino", il cui significato sarà svelato al pubblico partecipante. Per l'occasione, in anteprima, gli ospiti potranno partecipare a nuovi laboratori olfattivi ideati dal naso modenese. L'iniziativa che, oltre a godere dell'alto patrocinio dell'Accademia del Profumo di Milano, e del Comune di Modena, è organizzata dall’associazione culturale Perfvmvm Avia Pervia Rinascimento Olfattivo e Spirituale, si articolerà in diversi momenti ed esperienze. Per cominciare ci saranno visite al museo con l'alchimista.

Nei giorni 21-22-23, negli orari 11-13/16-20. Ingresso gratuito. In secondo luogo saranno proposti due nuovi laboratori sensoriali dai risvolti emozionanti. Questi ultimi si terranno nei giorni giovedì 21 e sabato 23, dalle ore 18 alle ore 19. Ingresso gratuito. Al termine dei laboratori un originale cocktail gustolfattivo, a base di specialità modenesi, tra cui i prodotti offerti da Gigi il Salumificio e il Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi. Ingresso libero al Museo e ai laboratori sensoriali fino a esaurimento posti Si consiglia la prenotazione: tel 3356188683 - 059210020 mail: annarosa.ferrari@hotmail.it

Il Piccolo Museo ProfumAlchemico è il luogo natale dove sono raccolti testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite l'olfatto, i profumi, i sensi, sviluppando l'intuito. E' stato ideato da Anna Rosa Ferrari. Inaugurato il 24 ottobre 2017 col patrocinio del Comune di Modena, è ispirato ad alcuni principi fondanti: svelare i veri procedimenti creativi che stanno dietro la realizzazione di una rara essenza d'arte; calare i visitatori nell'esperienza delle prismatiche nature del profumo; diffondere la specifica didattica profumalchemica; diventare un sito museale nelle sue caratteristiche innovativo ed itinerante, grazie a speciali eventi. Si presta a una grande varietà di visite sensoriali guidate sia individuali che collettive. Il nuovo museo, provvisto di perfume shop, raccoglie una collezione unica di oltre 250 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali - tutte ideate e qui fatte a mano da Anna Rosa - nonché un considerevole numero di oggetti, testimonianze, materiale documentale della nuova filosofia profumalchemica

