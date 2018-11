Giornata Europea dell'Enoturismo, porte aperte per le cantine di Castelvetro

In occasione della Giornata Europea dell'Enoturismo, Domenica 11 Novembre 2018 le cantine di Castelvetro aprono le loro porte ai visitatori: una giornata da trascorrere tra il rosso delle vigne, l'atmosfera briosa delle cantine e squisite degustazioni. Di seguito l'elenco delle cantine aderenti all'iniziativa in cui è possibile prenotare la visita:

CANTINA SETTECANI

Via Modena, 184 – Settecani, Castelvetro di Modena

dalle ore 10.00 alle ore 18.00: SAN MARTINO IN CANTINA

Degustazione e vendita del vino Primizia Vendemmia 2018. Un’occasione per stare insieme assaggiando vin brulè, caldarroste, prodotti tipici locali. Alle ore 15.00: “la pigiatura come una volta”.

Iniziativa gratuita

www.cantinasettecani.it

SAN POLO

Via San Polo n.5 - 41014 Castelvetro di Modena

VISITA: tour guidato alla cantina, aperitivo agricolo con vari stuzzichini e degustazione dei vini.

Costo: € 10,00 a persona

I turni di visita saranno dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con un massimo di 10 persone a turno.

Contattare direttamente Paolo Ghiddi cell. 348 0738343

www.agrisanpolo.it

TERRAQUILIA

Via Marano, 583 – Guiglia

dalle ore 10.00 alle ore 12.30: APERITIVO ANCESTRALE

Aperitivo con degustazione dei vini naturali aziendali, in particolare l’Ancestrale 2016 che ha ricevuto importanti riconoscimenti, oltre a fumanti caldarroste!

Costo: € 15,00 a persona

Info e prenotazioni: Giorgia cell. 3351018476 – Francesco cell. 329 7779326

www.terraquilia.it

UMILETERRA AZIENDA AGRICOLA

Via Pagliarola, 12b – Castelvetro di Modena

dalle ore 9.00 alle ore 12.00:

LA COLTIVAZIONE DELLO ZAFFERANO

– Per un fiore che vive un solo giorno, una passione senza fine.

Alla scoperta della coltura dello zafferano: storia, caratteristiche botaniche-fisiologiche, caratteristiche nutrizionali e salutistiche, utilizzi in cucina ma non solo. Colazione biologica a buffet all’aperto.

Costo: € 10,00 a persona

Info e prenotazioni: tel. 059 7588880 –

info@visitcastelvetro.it