Murgia, De Simone e Pavolini dicono no alla violenza sulle donne, incontro alla Fondazione Marco Biagi

Si ispira ad un verso di Patrizia Cavalli – senza temere baci diseguali – il titolo scelto per l’evento che anche quest’anno celebrerà a Modena la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una conversazione a tre voci tra Annalisa De Simone, Michela Murgia e Lorenzo Pavolini, che si terrà domenica 24 novembre alle ore 18 presso la Fondazione Marco Biagi Modena. L’iniziativa è promossa da Fondazione di Modena ed ERT Fondazione, nell’ambito del progetto ‘Mettiamoci in Pari’, in collaborazione con Comune di Modena e Centro documentazione donna. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

L’incontro è incentrato su una riflessione sulla figura dell’uomo e della donna, a partire dalla mitologia, come culla del pensiero. Per comprendere un dramma come quello della violenza contro le donne, infatti, è importante mettere a fuoco in che modo la nostra società identifichi le differenze tra i sessi, il loro valore sociale, il complesso intrico di ragioni e disfunzioni che la cultura occidentale ha costruito attorno a questi due poli. «Nell’intenzione di incontrare anche gli ascoltatori più giovani – spiegano gli organizzatori - abbiamo immaginato una conversazione tra due scrittrici e uno scrittore in cui andare in cerca delle radici del nostro immaginario collettivo, per approdare ad una percezione più equilibrata e aperta alle sfide del presente».

La conversazione è arricchita da letture sceniche curate dall’attore Daniele Cavone Felicioni (Compagnia stabile di ERT).