Giornata della Memoria a Formigine. "L’altra metà del Reich"

Domenica 27 Gennaio, Giornata della Memoria, alle ore 16.30 all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, si terrà la conferenza del professor Francesco Maria Feltri dal titolo “L’altra metà del Reich. Donne ariane, donne naziste, donne nei lager”. I promotori dell’associazione Le Graffette affermano: “Nessuna ricostruzione storica del passato è completa, se si escludono le donne dal campo visivo. Ma, nel caso del Terzo Reich, le donne da tenere in considerazione sono davvero numerose, portatrici di esperienze variegate e differenti.

Pertanto, cercheremo di esaminare come venivano educate le ragazze in Germania negli anni Trenta, come hanno vissuto le donne adulte la loro condizione di ariane e che cosa hanno provato coloro che avevano contratto, prima del 1935, un matrimonio misto. Ancora diversa è la storia di quelle donne che finirono in lager, a Ravensbruck o in altri campi, per ragioni politiche o razziali: incontreremo così Margarete e Milena, che affrontarono insieme il lager; Lili, abbandonata dal proprio marito ariano e deportata ad Auschwitz; Hetty, testimone della deportazione dall’Olanda, e tante altre, ognuna delle quali avrà la sua storia da raccontare”.

Francesco Maria Feltri vive e insegna a Modena, è esperto di ebraismo, di antisemitismo e della Shoah. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Il Nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei” (1995) e “Per discutere di Auschwitz” (2004). L’incontro è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con ingresso libero.