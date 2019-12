Giornata Mondiale dei Diritti Umani tra fiaccolata e incontri a tema accoglienza

Una giornata, quella di martedì 10 dicembre, dedicata a umanità e diritti in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani e del 71° anniversario della Dichiarazione Universale ONU.

Si parte alle 18.00 da piazza Roma con la fiaccolata Restiamo Umani, che proseguirà per il centro storico con fermate in piazza Mazzini e piazza Torre, dove ci saranno testimonianze e letture organizzate da Tam Tam di Pace, con il patrocinio del Comune di Modena, contro le discriminazioni, il razzismo e l'odio, per la democrazia e la libertà in Cile e Venezuela e a sostengo della popolazione dell'Albania.

Terminata la fiaccolata, si proseguirà alle 20.30 a La Tenda (viale Molza) con la conferenza promossa dal comitato territoriale di #ioaccolgo, con il patrocinio del Comune di Modena, dal titolo “Diritti e umanità: il caso Libia”, dove si discuterà di migrazioni, accoglienza, tutela dei diritti umani, responsabilità italiane ed europee insieme ad Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale; Luca Ranieri, ricercatore in Relazioni Internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Maurizio Veglio, dell’Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) in collegamento skype. Coordina l’incontro Anna Ferri, giornalista.

L’ingresso alla conferenza è libero e gratuito.



Del comitato territoriale di #ioaccolgo fanno parte: Acli Modena, Anni in fuga – Nonantola, Anpi Modena, Arci Modena, ASGI ODV Modena, CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), Porta Aperta, Banca Etica, Caritas Diocesana Modenese - Arcidiocesi Modena - Nonantola, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° Onlus, Cgil Modena, Csi Modena, ERO STRANIERO – coordinamento Modena, Forum del Terzo Settore della Provincia di Modena, ICC – Progetto Città Interculturali, LAG – Libera Associazione Genitori Vignola, Legambiente Modena, Movimento Nonviolento Modena, Progetto WELCHOME, SALTAMURI – MCE Modena, TAM TAM di Pace – coordinamento Modena, Uffici Migrantes Arcidiocesi Modena- Nonantola e Diocesi di Carpi.