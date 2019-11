Convenzione sui diritti del fanciullo, Mirandola celebra il 30° anniversario con tante iniziative dedicate ai più piccoli

Sei giorni di iniziative per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”. È quanto accadrà a Mirandola e in tutto il territorio comunale dal 18 al 23 novembre. L’amministrazione comunale in vista della particolare ricorrenza, ha coinvolto scuole, nidi educatori ed in taluni casi genitori, per una serie di appuntamenti che per i più piccoli, ma non solo, prevedono laboratori creativi, giochi e momenti insieme.

Il 14 dicembre 1954, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomandò a tutti i Paesi di istituire la Giornata Universale del Bambino, da osservare come giorno di fratellanza e comprensione tra i bambini in tutto il mondo. La data scelta fu quella del 20 novembre, il giorno in cui l’Assemblea adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989. La Convenzione, che è il trattato internazionale sui diritti umani più ampiamente riconosciuto, stabilisce una serie di diritti dei bambini, tra questi: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e al gioco, così come il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione.

A seguire, l'elenco completo degli eventi proposti dal Comune di Mirandola per celebrare il trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo: