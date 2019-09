Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato, a Nonantola il Vescovo Castellucci parla di Biodiversità

Per celebrare la 14a Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Modena (Chiesa cattolica, Chiesa metodista e Chiese ortodosse) organizza per domenica 22 settembre alle 17 presso il giardino abbaziale di Nonantola l’incontro “Coltivare la biodiversità – Quante sono le Tue opere, Signore (Sal 104,24)”, celebrazione ecumenica della Parola di Dio.

Al centro dell’appuntamento, patrocinato dal Comune di Nonantola, ci sarà la riflessione guidata dell’arcivescovo di Modena-Nonantola don Erio Castellucci, che sarà poi condivisa da tutte le realtà del territorio presenti, dall’Amministrazione comunale alla Partecipanza agraria, dalla parrocchia al mondo del terzo settore, in particolare dalle associazioni che si occupano del tema ambientale.