In San Bartolomeo la seconda Giornata dei Poveri, incontro con don Erio Castellucci e Francesco Marsico

Domenica 18 novembre, in occasione della seconda Giornata mondiale dei Poveri che quest’anno avrà come titolo “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7), la Consulta diocesana della attività caritative e assistenziali ha organizzato un convegno alle ore 16.00 nella chiesa di San Bartolomeo, in via dei Servi 13, che vedrà gli interventi dell’arcivescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci e di Francesco Marsico, responsabile dell’area nazionale di Caritas Italiana. Prima della riflessione guidata da Castellucci e Marsico, l’incontro sarà introdotto da alcune testimonianze di realtà caritative del territorio.

Sul territorio, in particolare agli operatori pastorali della carità e della liturgia delle parrocchie modenesi, Caritas diocesana propone di individuare un modo per “dare voce ai poveri” durante le Messe domenicali del 18 novembre e suggerisce in generale alcuni spunti per l’animazione della comunità e della liturgia domenicale, tra i quali la creazione di momenti di condivisione e di relazione, ad esempio invitando alcuni poveri della parrocchia al pranzo domenicale, la promozione di visite a casa delle persone sole o anziane, per proporre loro momenti di preghiera o di socializzazione, la valorizzazione della la raccolta di cibo per i poveri, l’animazione della Messa coinvolgendo e valorizzando le realtà caritative presenti in parrocchia.