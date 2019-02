"Giornate dell'economia solidale", incontro con Vescovo e Sindaco alla Fattoria didattica Accanto

È possibile una economia ecologica e sostenibile? Esistono pratiche concrete per progettare comunità resilienti? Come può l’agricoltura tornare a occuparsi della salute dell’ambiente naturale? Se ne parla, con patrocinio del Quartiere 2, alle “Giornate dell’economia solidale 2019. Risposte creative per coltivare comunità sostenibili”, che prendono il via domenica 3 febbraio alle 17, a ingresso libero per tutti, alla Fattoria Didattica Accanto di strada Albareto 396 a Modena.

Domenica il primo degli appuntamenti, che proseguono anche il 17 febbraio e il 3 e 31 marzo, in cui si discuterà di “Differenti modelli di sviluppo: la sostenibilità ecologica dell’Economia solidale” con Don Erio Castellucci arcivescovo di Modena e Nonantola, Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena e Giorgio Prampolini, presidente della Rete Economia Solidale.

Alle 19 è in programma una “Apericena” con i prodotti dell’orto e cena a buffet su prenotazione (partecipare costa 10 euro, info e prenotazioni al cell. 338 9939954).

Durante gli incontri, che si svolgeranno presso la Fattoria Didattica Accanto, sarà possibile degustare i prodotti bio-sinergici della vicina foresta alimentare e toccare con mano i frutti di una evoluzione silenziosa alla quale tutti possiamo partecipare per diventare cittadini informati, educati e contagiati dalla passione di prendersi cura della terra e del pianeta a cominciare dalla produzione agricola.