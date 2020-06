Le Giornate Fai svelano l'antico borgo di Montecorone e il giardino botanico La Pica

Parchi e giardini storici monumentali, riserve naturali e orti botanici , boschi , foreste e campagne , alberi millenari e piante bizzarre , sentieri immersi nella natura e passeggiate nel verde urbano, giardini pubblici da riscoprire e giardini privati segreti che si svelano al pubblico. Son o alcuni dei luoghi che si potranno visitare in questa edizione speciale delle Giornate FAI , che assume un’inedita veste “all’aperto” , sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 in oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia , su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza , grazie all’infaticabile spinta organizzativa dei gruppi di volontari delle delegazioni FAI sparsi in tutto il Paese.

Questa nuova edizione delle Giornate FAI si carica di un significato speciale ed emblematico: il momento storico che stiamo vivendo ha imposto a tutta la collettività di riorganizzarsi e reinventarsi, e il FAI è pronto per tornare a offrire al pubblico una ricca e intensa esperienza di visita, nel rispetto della massima sicurezza per tutti, cogliendo l’occasione per mettere al centro della propria proposta il patrimonio “verde” all’aperto di natura, ambiente e paesaggio del nostro Paese.

Sono due i luoghi situati in provincia di Modena che saranno protagonisti delle Giornate Fai:

Zocca (MO)

Borgo di Montalbano. "Montalbano è uno de’ più belli e de’ migliori luoghi della montagna, et è tutto fertile di campi di prati, e di castagneti, e di boschi. Il castello non ha roccha, ne’ recinto di mura, ma si bene un ridotto di molte case assai belle e buone con la chiesa e la canonica in luogo molto ameno, e fruttifero… Vi sono sudditi comodi di facoltà, e vi sono per tutto il detto territorio molte case, fra le quali ben due dozzine di belle, et honorevoli… Il paese è una spiaggia lunga, esposta al mezzo giorno nel piè d’un monte, che vi fa costiera da settentrione, il quale seben’è altissimo, è però tutto fruttifero, arborato e lavorativo, e verso la cima dalla parte della terra è tutto vestito di bosco... Di sopra dal castello di Montalbano alla cima del monte v’è il luogo del mercato della Ciocca dove si fa il mercato ogni quindici giorni e la fiera una volta l’anno ..." (ASMo, Rettori dello Stato, Montese, b. 2, riferibile all'anno 1636)

San Felice sul Panaro (MO )

Giardino Botanico La Pica. Giardino Botanico su un terreno di 21.000 mq, è dotato di una siepe perimetrale, ospita, in 81 aiuole tematiche, 6000 esemplari appartenenti a 1200 specie provenienti da tutti i continenti e da tutte le zone climatiche, due serre di cui una riscaldata, un bosco planiziale, una zona umida, un’area a libera evoluzione, un apiario didattico, un prato centrale, un rifugio di ricci e una passeggiata lunga tre chilometri.

