Foibe, a Sassuolo una camminata con narrazione storica per il Giorno del ricordo

Il prossimo 10 febbraio sarà il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Proprio domenica 10 febbraio si terrà la camminata con narrazione storica Accogliere gli esuli.

L’esodo dal confine orientale a Sassuolo e in provincia di Modena. La partenza è fissata alle ore 15, presso la stazione ferroviaria per Modena (via della Stazione). Il percorso, tutto compreso nel centro storico di Sassuolo, è ad anello: la conclusione è prevista per le ore 16:50 circa presso la stazione ferroviaria per Modena. L’itinerario è scandito da cinque tappe narrative, condotte dallo storico Daniel Degli Esposti e animate dalle letture dell’attrice Cristina Ravazzini.

La camminata si terrà anche in caso di maltempo e l'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita. L'evento di Public History è organizzato dall'Istituto Gramsci con il patrocinio del Comune di Sassuolo.