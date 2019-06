Giovedì sotto le Stelle, ritorna l'immancabile appuntamento dell'estate sassolese

Tutto pronto per i “Giovedì Sotto le Stelle”, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Sgp e le tantissime associazioni, circoli e parrocchie che, per un mese intero, animeranno le serate del giovedì.

I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti esposti davanti le vetrine, offriranno occasioni imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni piazza della città sarà animata da tantissime iniziative: insomma un modo diverso, originale e coinvolgente, per trascorrere una bella serata al fresco ed in compagnia.

Tutti e quattro i giovedì del mese di luglio si potrà godere di appuntamenti fissi ed avvenimento speciali che cambiano, di strada in piazza.

Appuntamenti fissi:

Apertura serale del Palazzo Ducale dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle 23,30), visite con accompagnamento gratuito

dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle 23,30), visite con accompagnamento gratuito Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni, a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo

con promozioni, a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in collaborazione con Pro Loco Sassuolo Piazza Piccola a Colori, per chi vuole cenare in piazza Garibaldi

per chi vuole in piazza Garibaldi Spazio bimbi in piazza Martiri Partigiani; Fiabe a Corte , per i più piccoli a palazzo Ducale

in piazza Martiri Partigiani; , per i più piccoli a palazzo Ducale Spazio musicale con enogastronomia in piazza piazza Risorgimento, piazzale Roverella, piazzale Teggia; via Cavallotti, via Mazzini, via Menotti e viale San Giorgio.

Di seguito il programma della prima settimana giovedì 4 luglio, con: