Alla Sala Manifattura "Giuseppe Gavioli e la cultura del riformismo"

Venerdì 11 maggio, all'avvicinarsi del sesto anniversario della scomparsa di Giuseppe Gavioli, la Fondazione Mario Del Monte vuole ricordare il suo ex Presidente e personaggio di spicco della vita politica modenese con la presentazione del libro “Giuseppe Gavioli e il riformismo emiliano” a cura di Greta Benatti ed edito da Editrice Socialmente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena.

Il volume presenta i materiali che rielaborano gli interventi al convegno "Giuseppe Gavioli e la cultura del riformismo" organizzato dalla Fondazione Mario Del Monte con il sostegno della Camera di Commercio di Modena (2014), insieme a una raccolta di scritti dello stesso Gavioli, ricavati dalla ricognizione archivistica sul suo lascito documentario, inediti o pubblicati in volume, su riviste e quotidiani. L'incontro ha consentito di approfondire la vicenda intellettuale di Gavioli - intellettuale e uomo politico attivo in Emilia-Romagna e a scala nazionale sin dagli anni settanta, autore di vari volumi - a partire da contributi di studiosi e politici sui temi che hanno caratterizzato il suo impegno e i suoi lavori nel corso di oltre quarant'anni: questione ambientale, educazione, politiche sociali e culturali, nord e sud d'Italia, sviluppo, sostenibilità. La riflessione parte da diverse prospettive in un intreccio di approcci che dall'esperienza biografica condivisa e dal suo portato si muovono verso la dimensione più generale - il panorama politico e sociale locale, quello emiliano, quello nazionale - e ritornano su problemi specifici.

La presentazione si terrà, come già anticipato, venerdì 11 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Manifattura della Fondazione San Filippo Neri, via Sant'Orsola 52, Modena.

Interverranno: