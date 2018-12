Gli auguri di Natale al Mercato Albinelli con RDM Fortress Gospel Choir

Sabato 15 dicembre si festeggia l’arrivo delle festività natalizie all’Albinelli dalle 17 alle 18.30 con RDM Fortress Gospel Choir, una delle creazioni più lucenti di Euphonia. Nato come corso di canto corale presso la scuola di musica dell’associazione, nel corso di pochissimi anni è diventato un ensemble stabile e attivo. Sotto la direzione di Anna Ferrari, cantante, performer, divulgatrice, insegnante i partecipanti al corso sono cresciuti fino a diventare un vero e proprio gruppo. Recentemente hanno promosso una raccolta fondi con cui hanno potuto collaborare all’apertura di una biblioteca in Madagascar. Quindi non solo ensemble musicale, ma anche una realtà volta all’inclusione e al miglioramento sociale, all’unione, alla diffusione di principi di solidarietà e rispetto di culture antiche e lontane.

Il programma è costituito da brani musicali il cui fascino rimane immutato nel tempo, legati alla tradizione, eseguiti con freschezza, originalità e guizzi di follia.

Si ricorda inoltre che nelle prossime settimane gli orari del Mercato seguiranno il seguente calendario:

sabato 15 dicembre, dalle 06.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 19

domenica 16 dicembre, dalle 06.30 alle 14.30 pomeriggio chiuso

venerdì 21 dicembre, dalle 06.30 alle 19.00 orario continuato

sabato 22 dicembre, dalle 06.30 alle 19.00 orario continuato

domenica 23 dicembre, dalle 06.30 alle 19.00 orario continuato

lunedì 24 dicembre, dalle 06.30 alle 16.00 orario continuato

domenica 30 dicembre, dalle 06.30 alle 14.30 orario continuato

lunedì 31 dicembre, dalle 06.30 alle 16.00 orario continuato