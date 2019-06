Gli Off the Wall portano per la prima volta in Emilia il tributo a Michael Jackson

Gli Off The Wall, Tribute Band di Michael Jackson, fanno tappa a Pievepelago, in occasione dell’American Party, sabato 29 giugno 2019. L’evento, organizzato dall’Associazione Pievepelago Pe Te A.P.S., si terrà nella piazza principale della cittadina appenninica e per la band sarà la prima volta in terra emiliana, dopo aver girovagato negli ultimi nove anni in tutta la penisola italiana.

Una serata magica, in compagnia delle hits più famose del Re del pop, eseguite come di consueto dai 5 musicisti che da anni omaggiano MJ in tutta Europa; in più, in uno show completamente rinnovato, con oltre due ore di musica live, anche proiezioni video rappresentative della vita della pop star americana, e le coreografie e gli abiti che lo hanno caratterizzato e reso famoso nel mondo. L’evento inizierà alle ore 21:30.

STORIA - Gli Off The Wall nascono dall'incontro artistico avvenuto nell'aprile del 2010 tra Domenico Cirulli di Cerignola (FG) e Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Fin dagli inizi riscuotono grandi consensi in tutta Italia; l’esecuzione totalmente live dei brani unita allo straordinario carisma vocale del front man Vincenzo Lorusso li porta ad esibirsi in tutta Italia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo, Trentino e Lazio. Particolarmente rilevanti, tra gli altri, sono stati il concerto tenuto nel febbraio del 2012 a Roma presso Stazione Birra, il tempio della musica live in Italia, e la kermesse di settembre 2012 a Monopoli (BA) con la leggendaria chitarrista di Michael Jackson, Jennifer Batten. Da qui è nata una collaborazione con l’artista americana, che dura a tutt’oggi, e che ha portato la band a una seconda esibizione, in teatro, sempre con la leggenda Batten, e con un cast di ballerini, nel marzo 2015. Ancora, terzo e non ultimo incontro, in maggio 2016, sempre in teatro con la splendida esibizione al fianco di Jennifer Batten. Inoltre, il curriculum dei suoi elementi vanta collaborazioni con grandi artisti come Dodi Battaglia, Ron, Tosca e Sasha Torrisi (ex voce Timoria). La band è così composta: Vincenzo Lorusso, voce, coreografie, costumi e programmazione sequencer; Donato Monterisi, chitarre; Domenico Cirulli, piano, synth e programmazione sequencer; Vito Balzano, batteria; Domenico Chiarella, basso.