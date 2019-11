Lo spettacolo teatrale "Gogol' Unplugged" al Teatro Nero

Sabato 23 novembre, alle ore 21,presso il delizioso Teatro Nero di Modena, andrà in scena "Gogol' Unplugged" della compagnia STREBEN di Bologna. Ripensato per una versione più ampia ed adatta ai teatri e tratto da “I racconti di Pietroburgo”, “GOGOL’ UNPLUGGED” intende rievocare atmosfere, personaggi e tematiche care all’autore considerato padre della letteratura russa, con particolare attenzione ai racconti “La Prospettiva”, “Il naso” e “Il cappotto”. Spettacolo con musica dal vivo eseguita alla tastiera da Riccardo Gallerani. Illustrazioni originali create da Giorgio Serra, in arte “Matitaccia”. Adattamento e regia: Filippo Marchi Con: Alessia De Pasquale, Filippo Marchi.