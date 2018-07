Golfista per un giorno al Monte Cimone Golf Club di Sestola

Golfista per un giorno: sabato 28 luglio al Monte Cimone Golf Club di Sestola il quarto appuntamento del Modena Golf Network. Una giornata per scoprire tutta la bellezza del golf, in cui giocatori e neofiti gareggeranno insieme in un percorso di tre buche

La recente vittoria di Francesco Molinari all’Open Championship in Scozia, primo italiano di sempre ad aggiudicarsi un Major (cioè uno dei quattro tornei più importanti del golf mondiale), ha contribuito ad alimentare la crescente attenzione, in Italia, per il golf, sport che vedrà aumentare progressivamente l’interesse all’approssimarsi, nel 2022, della Ryder Cup, competizione di portata mondiale che si svolgerà a Roma e rappresenterà un’occasione unica per il nostro Paese.

A questo proposito, la provincia di Modena ha compreso, prima in Italia, l’importanza di fare rete tra circoli, sfruttando il momento positivo per il golf e anzi mettendo insieme le forze per contribuire con la maggiore efficacia possibile alla sua diffusione: a questo proposito, sabato 28 luglio, il Monte Cimone Golf Club di Sestola (via Statale per Fanano, Loc. Serraventata) sarà teatro, dalle ore 10 alle 16, di Golfista per un giorno, una giornata dedicata ai neofiti, i quali potranno scoprire gratuitamente il divertimento del golf, prendendo parte a una competizione che, in tre buche, li vedrà cimentarsi sul green, mentre il giocatore a cui saranno abbinati si occuperà degli altri tiri.

Al termine della competizione, si terranno le premiazioni e un aperitivo offerto dal Club, per conoscersi meglio dopo una giornata trascorsa in una location unica, immersa nel verde dell’Appennino modenese.

Fatta salva la tessera federale, ai neofiti che parteciperanno il 28 luglio sarà inoltre data la possibilità di giocare gratuitamente, per tutto il mese di agosto, nelle strutture – Campo pratica e putting green - del Monte Cimone Golf Club.

Per informazioni e prenotazioni: golfclub@appenninobianco.it o 335.1416680