“Golosando sotto le stelle” a Formigine, già aperte le iscrizioni

Sabato 14 settembre a Formigine appuntamento con la nona edizione di “Golosando sotto le stelle”, l'ormai tradizionale appuntamento con musica, spettacoli e tanti prodotti tipici del territorio organizzato - con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Formigine - da Magnalonga città di Corlo, Rock No War e dall’Acetaia Leonardi di Magreta. Tra la corte e i vigneti dell'acetaia appositamente illuminati, in uno scenario unico, Golosando proporrà al calar della sera (inizio alle 18.30) una cena itinerante in diciassette tappe gastronomiche alla quale faranno da contorno la musica dal vivo proposta da Gli Angeli, tribute band di Vasco Rossi.

I più piccoli potranno divertirsi nell'area a loro dedicata, "Biricchinopoli", con gonfiabili e truccabimbi. A seguire Dj Remember con Morris, Eva e Rob. Ad anticipare la serata, condotta da Andrea Barbi con la partecipazione dello chef Daniele Reponi, una maxi grigliata in programma venerdì 13 nella Corte Leonardi, con la musica live dei Tanta Roba party band. Anche per questa edizione di Golosando il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Iscrizioni aperte presso BB Caffè di via Battezzate a Corlo, il Seven ½ Club di Casinalbo, l’azienda agricola Giovanni Leonardi di via Mazzacavallo di Magreta, l’edicola Maletti di via Trento Trieste a Formigine, la macelleria Carni Magreta in via Mazzacavallo oppure tramite bonifico bancario intestato a “Parrocchia di S.Martino Vescovo di Corlo” codice IBAN IT44 B 05387 66784 000000392643, indicando nella causale “Golosando sotto le Stelle”. Per chi prenota entro il 7 settembre prezzo speciale di 28 euro per gli adulti e 10 euro dai 6 ai 14 anni. Previsto anche il “Prezzo famiglia”, con due adulti più bambini 0-6 al prezzo di 56 euro.