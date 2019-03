"Good people!" in scena al Teatro Cantelli di Vignola

Sabato 23 marzo, alle 21,15, al Teatro Cantelli di Vignola andrà in scena “Good People!”, un atto unico di 60 minuti.

Agosto, una sera qualunque in un palazzo di città. Quattro personaggi “normali” chiusi in un ascensore. Nessuno vuole suonare il campanello d’allarme.

Tutti hanno qualcosa da nascondere. Virna, Alberto, Biagio e Zelda sembrano non essersi mai incontrati prima, ma l'intreccio delle loro vite è più intricato di un gomitolo. Tra sesso, bugie e segreti inconfessabili, un atto unico di scorrettezze, esilaranti crudeltà e colpi di scena ai limiti dell’assurdo, per ribadire un concetto abusato e scarsamente compreso: chi è senza peccato scagli la prima pietra.

“GOOD PEOPLE!”

Testo e regia di Andrea Rizzi

Con: Valentina Bressanin - Brunella Zaccherini - Alessandro Migliucci - Fabrizio Molducci

Lo spettacolo è già prenotabile attraverso il circuito Evenbrite.

Per i costi degli abbonamenti o del singolo spettacolo e informazioni:

Tel. 3291019102

E-Mail: teatro@fantastici4.com