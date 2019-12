"Gospel sotto la stella", concerto benefico in Santa Caterina

Domenica 15 dicembre alle ore 16 la chiesa di Santa Caterina ospiterà il concerto nataliazio "Gospel sotto la stella". Questo evento che A.I.D.M.E.D. propone è un presentato da Gospel & co – Nozze di Note, col Patrocinio del Comune di Modena.

L'Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Emery-Dreifuss Onlus organizza questo evento con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare un Progetto di Ricerca “Correzione di mutazioni in LMNA o EMD in cellule da pazienti affetti da Distrofie Muscolari di Emery-Dreifuss mediante la tecnologia CRISPR/Cas9: verso un trattamento più efficace”. Responsabili del Progetto: unità dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna e del Dipartimento di Scienze della Vita e Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (CIDSTEM) dell’Università di Modena e Reggio Emilia “UNIMORE”