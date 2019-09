Giovanissimi piloti si sfidano nella tappa modenese del Gran Premio di auto a pedali

Boom di iscrizioni per la sesta edizione del GP con auto a pedali per bambini Emilia Romagna tappa di Modena, che si terrà il 21 e 22 settembre presso il parco Novi Sad (in caso di maltempo si terrà in una struttura al coperto). La manifestazione è organizzata da Ideas4u e UISP Modena ed è patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e da Fondazione Casa Enzo Ferrari – Museo.

Parteciperanno bambini dai 3 ai 14 anni che saranno divisi in batterie da sei a seconda dell’età e gareggeranno in prove sul tempo. Le monoposto a pedali saranno disponibili in loco, e all’interno del Parco Novi Sad e ai bambini verranno consegnati patenti, gadget e premi sportivi.

Le novità di questo anno sono che la manifestazione si articola su due giornate di cui una opzionale solo di prove libere e ritiro kit di iscrizione (sabato dalle 15 alle 18), per snellire le procedure di accredito, e l’altra di gare (domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18), nelle quali i bambini saranno suddivisi per categorie tra la mattina e il pomeriggio; per la prima volta potranno poi gareggiare anche gli adulti in una FORMULA A PEDALI sabato 21 settembre dalle ore 18 alle ore 21 sempre al Parco Novi Sad; un’altra novità riguarda il MERCATINO DEI BAMBINI che sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno animerà il parco, con gazebo messi a disposizione e prenotazione delle postazioni sul sito della manifestazione (www.gpautoapedali.it)

Si tratta di un evento unico in Italia e alla tappa di Modena partecipano ogni anno quasi 500 bambini, tanti dei quali provenienti anche da altre città. L’edizione 2019 annovera bambini provenienti da Milano, Torino, Parma, Ferrara, Piacenza, oltre che da tutta la provincia di Modena.

A tutti gli iscritti sarà regalato un buono di prova per un corso di TENNIS UISP.