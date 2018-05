Il Gran Premio Tito Giovanardi e Filly Cacciari diventa una festa solidale per famiglie e bambini

Una grande festa dei bambini e delle famiglie. Così l’Ippodromo di Modena torna ad essere protagonista della solidarietà. Domenica 13 maggio dalle ore 14,30 alle 18,30 il Gran Premio di trotto Tito Giovanardi e Filly Cacciari, appuntamento storico e di livello nazionale, diventa un evento benefico a favore della Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer. L’iniziativa arricchisce l’edizione che l’anno scorso accolse migliaia di presenze e sarà dedicata ai più piccoli con una serie di appuntamenti pensati per loro. Una vera e propria kermesse che si svolge grazie all’associazione Amici di Cristian e alla Società Modenese Fiere Corse Cavalli, che, ogni anno, ospita l’evento. Il programma, ricco di eventi, prevede tanti deliziosi momenti, come il percorso sulla carrozza d’epoca, il tiro con l’arco, i simpatici pony da cavalcare, lo spettacolo dei burattini, il toro meccanico da sfidare in una gara di equilibrio, senza perdere l’appuntamento con gli skateboard, i rollerblade e il campo di bowling. Tanti anche i laboratori come quello di giochi per i più piccoli e la simulazione di attività di vigili del fuoco e tra gli spettacoli, da non perdere la parata di cadetti a cavallo e la famiglia Pavironica. Per i golosi saranno a disposizione il borlengo, le tigelle e il gnocco fritto, oltre al gelato artigianale.

Per accedere agli intrattenimenti sará necessario avere il braccialetto colorato (offerta minima 10 euro) che verrá distribuito ai diversi desk sparsi nella zona delle tribune. Obiettivo di questa importante iniziativa è quello di raccogliere fondi da destinare alla Neurochirurgia del Meyer e in particolare alla Unità operativa di Neurochirurgia funzionale e dell'epilessia, di cui è responsabile il neurochirurgo Flavio Giordano. La Neurochirurgia funzionale e dell'epilessia si occupa del trattamento chirurgico dell'epilessia tumorale e resistente alla terapia farmacologica avvalendosi della più moderna tecnologia biomedica ed informatica. Particolarmente innovativa in questo campo è la chirurgia stereotassica robotizzata che consente di eseguire interventi in aree del cervello eloquenti e profonde con approcci mini-invasivi. Procedure che richiedono un supporto costante di ingegneri specializzati, per elaborare le neuroimmagini e integrare al meglio il work-flow che precede ogni intervento neurochirurgico di alta elezione, a cui sarà devoluta la raccolta fondi.

L’appuntamento con la solidarietà di Modena nasce dall’impegno di Andrea Frontini, presidente dell’Associazione creata per ricordare il figlio, scomparso due anni fa. “Il Meyer - conferma il presidente - è per noi un’eccellenza sotto tutti i punti di vista. Cristian è stato operato due volte dal dottor Flavio Giordano, con pieno successo, ma poi tristemente venuto a mancare per la progressione della malattia. Per me e la mia famiglia, la sua capacità è stata sinonimo di salvezza e speranza di vita: per otto anni mio figlio ha vissuto in piena gioia e serenità come nel mondo ideale dovrebbe vivere un bambino”. Aggiunge Alessandro Arletti, presidente della società storica modenese nata nel 1875: “Conoscevo Cristian, bambino dolce, amorevole e sensibile, ancora oggi mi commuovo nel ricordarlo. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento dove si vive per tutta la giornata in un’atmosfera magica ed estremamente emozionante per raggiungere il bene comune, scopo che ci accomuna tutti”.