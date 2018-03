Un mese di divertimento con il Grande Luna Park di via Divisione Acqui

E’ uno dei luoghi preferiti per lo svago die ragazzi e dei meno giovani, dove spensieratezza e libertà sono di casa ed in cui è possibile emozionarsi sempre. È il Grande Luna Park di Modena, che, con le sue numerose attrazioni – dalle classiche, come la giostra con i cavalli o la ruota panoramica, fino alle ultime novità tecnologiche – continua ad essere amato e a far divertire generazioni di modenesi e non.

Il Grande Luna Park di Modena, il parco di divertimenti di via Divisione Acqui, gestito dal Consorzio Parco Ferrari in Giostra (associato a Confesercenti Modena) apre oggi sabato 31 marzo dalle ore 14.30, con un’ora (fino alle 15.30) di corse omaggio per tutti. Durerà ben oltre un mese, 32 giorni per l’esattezza, in cui sono compresi cinque fine settimana e tre giorni festivi – Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio – infrasettimanali, di apertura dal mattino.

Rispetto agli orari d’accesso invece, nei week-end e nei festivi le attrazioni entreranno in funzione dalle ore 10.00 fino alle ore 24.00, mentre nei feriali dalle ore 15.00 fino a mezzanotte.

Ad accogliere i visitatori – all’inaugurazione sono stati invitati anche sindaco di Modena e la giunta - ci saranno 80 attrazioni, poste sui 38mila mq del piazzale asfaltato, compreso tra la Questura e il PalaPanini. Un’area, che negli anni è diventata un punto identificativo oltre che di riferimento del grande parco divertimenti modenese. Perfetta ed idonea soprattutto, per ospitare quello che per affluenza di pubblico è il primo luna park in Emilia Romagna.

Ulteriormente migliorata l'offerta, come sempre straordinariamente ricca. Sempre presenti i grandi classici che hanno divertito più di una generazione, dal calcinculo, all'autoscontro anni '80, alla ruota panoramica. A cui si aggiungono le ultime novità che hanno conquistato il pubblico di tutta Europa quali: un nuovo ottovolante acquatico alto 10 mt e largo 50mt, il “Break dance”, il superbrucomela ed il nuovo galeone pirata direttamente dai Caraibi. Sono previsti inoltre anche momenti di intrattenimento: domenica 8 e domenica 22 aprile si esibiranno in una spettacolare prova di forza muscolare, il gruppo degli “Strongman”, tra sollevamento pesi, manubri ed oggetti di varie forme e dimensioni. Questo gruppo di sportivi tenteranno di battere il guinnes dei primati di traino di camion e di un autobus ricolmo di persone (attualmente il record è di 67 passeggeri).