"Musica per Francesco II d'Este", l'ensemble Modena Barocca si esibisce al Teatro San Carlo

Domenica 17 novembre, alle ore 17, presso il Teatro San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie presenta “Musica per Francesco II d’Este” dedicato alla prestigiosa collezione musicale della Biblioteca Estense e al progetto di digitalizzazione, nell’ambito delle “Digital Humanities”. A presentarlo è il nuovo ensemble del Festival: Modena Barocca con la partecipazione dei pluripremiati Sofia Pezzi, soprano, e il controtenore Ettore Agati, con la direzione del cembalista Giovanni Paganelli e la ricerca musicologica di Federico Lanzellotti, all’organo.

Francesco II d’Este (1674-1694) rese la corte di Modena un crogiuolo musicale di straordinaria rilevanza. Posta al centro di una raffinata rete musicale, la città manteneva rapporti con i principali centri culturali: Roma, Bologna, Venezia e, attraverso saldi rapporti dinastici e diplomatici, si assicurò solidi interscambi con le maggiori corti europee: Londra, Parigi, Vienna. Questo circuito artistico arricchì musicalmente la città e consentì ad alcuni compositori nativi o legati alla corte estense di approdare nelle principali piazze europee. La Biblioteca Estense, con le sue migliaia di manoscritti e testi a stampa testimonia questa vitalità straordinaria. Il concerto presenta un’antologia di alcuni degli autori di punta di quel periodo. Giovanni Maria Bononcini (ca.1642-1678) fu perfettamente conscio delle potenzialità offerte dai nuovi generi strumentali e vocali. Dei suoi tre figli musicisti e compositori, tutti destinati ad affermarsi in varie piazze italiane ed europee, la maggior fama internazionale fu certamente raggiunta dal primogenito Giovanni (1670-1747). Domenico Gabrielli (1659-1690) giunse nella città ducale nel 1688 certamente per l’interesse del duca per il violoncello, strumento allora in fase di affermazione e del quale il compositore fu un insigne virtuoso. Saldamente legati alla corte di Francesco II furono Giuseppe Colombi (1634-1694) e Giovanni Battista Vitali (1632- 1692). Il primo ebbe un ruolo centrale come insegnante personale del duca, maestro di cappella, compositore prolifico e versatile. Bolognese di nascita, Vitali lavorò stabilmente a Modena dal 1674 e dedicò alla corte un’estesa produzione.

L’ensemble Modena Barocca per Grandezze & Meraviglie rappresenta una scommessa su giovani musicisti con la doppia finalità: proporre inediti legati al patrimonio musicale estense e sostenere un progetto innovativo nella ricerca musicologica e nell’esecuzione, sviluppando una tradizione di alto livello anche nella diffusione concertistica e discografica.

Biglietteria sul luogo del concerto 30 minuti prima dell’inizio (€ 13, ridotti 10 e 5; gratuito fino a 14 anni). Prevendite online sul sito web.