Al Museo Civico l'ultimo spettacolo della rassegna Grandezze & Meraviglie

Sabato 3 novembre, alle ore 17, al Museo Civico d’Arte di Modena, Grandezze & Meraviglie propone il concerto di chiusura dell’edizione 2018 “Bellerofonte Castaldi: Estro e sregolatezza”, con il soprano Lucia Cortese e Paola Ventrella alla tiorba.

Personaggio eterodosso, libero, laico e di animo ribelle, suonatore di tiorba, compositore, incisore, poeta e addirittura… assassino. Bellerofonte è di nascita modenese e modenese rimase sempre anche se soggiornò in Germania, a Venezia, Roma e Napoli. Quinto di sette figli dagli altrettanti nomi stravaganti, fu una personalità dai mille volti: uomo libero e contraddittorio, artista poliedrico attivo in molte delle corti Italiane del Seicento, fu autore di due raccolte di musica a stampa e di tre raccolte di rime infarcite spesso di allusioni, provocazioni e battute mordaci. Il concerto è frutto di approfondita ricerca su un manoscritto conservato presso conservato presso la Biblioteca Estense di Modena: una raccolta di 27 brani, e quelli di Castaldi sono di grande suggestione, ammiccanti e spiritosi, come il loro autore. Le due musiciste ridanno vita al Giardino musicale di Bellerofonte: mediante l’esecuzione di brani del manoscritto G.239, alternati alla recitazione dei versi poetici del musicista modenese, trasportando l’ascoltatore in un ideale salotto seicentesco in cui musica e poesia si incontrano per raccontare la vita di un artista straordinario e di un uomo capace di ritrovare nella Musica una dimensione assolutamente personale e intima, un ristoro per l’anima e un mezzo privilegiato per superare le miserie della vita umana e aspirare alla perfezione.

Lucia Cortese, soprano, è diplomata giovanissima in trombone e successivamente in canto a Cremona, approfondendo il repertorio barocco con Sara Mingardo e Roberta Invernizzi. Si è esibita in Italia e all’estero collaborando con diversi ensemble come La Venexiana, Accademia del Ricercare, Cremona Antiqua, Sezione Aurea, partecipando con quest’ultima a progetti discografici.

Paola Ventrella, diplomata in chitarra classica a Bari e perfezionata in liuto e tiorba a Verona. Ha studiato con i maggiori liutisti italiani e stranieri e suonato presso festival e rassegne. Da diversi anni si occupa di fare ricerca su Bellerofonte Castaldi e sulle fonti musicali manoscritte a lui legate.

Biglietteria sul luogo un’ora prima dell’inizio del concerto

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

