Festival "Grandezze & Meraviglie" il concerto nella chiesa di San Carlo

Sabato 20 ottobre, alle ore 21, Il Festival Grandezze & Meraviglie torna nella splendida cornice barocca della Chiesa di San Carlo di Modena con il concerto “Soavi e dolci sospiri da Monteverdi a Vivaldi”. Ad interpretare brani celeberrimi sono un soprano, Anabela Barič, e un contralto, Ettore Agati, guidati dal violinista Fabio Missaggia con l’ensemble I Musicali Affetti. Il concerto intende mettere a rilievo gli affetti che dalla finezza monteverdiana portano alla irruenza sentimentale di Vivaldi, attraversando diversi colori e accenti che voci e strumenti possono creare in simbiosi con la parola. Si parte con i bellissimi madrigali monteverdiani “Lettera amorosa” a voce sola in genere rappresentativo “Se i languidi miei sguardi” e “Con che soavità” concertato a una voce e strumenti tutti casi in cui la parola e la musica creano vero teatro degli affetti, al massi vertici del Seicento musicale e letterario.

Si prosegue con l’aria di Barbara Strozzi: “Hor che Apollo” serenata per soprano con violini, e con l’aria di Alessandro Scarlatti “Ombre tacite e sole”, sempre sulle orme del sentimento intrecciato fra parola e musica. Risplende poi il duetto di Haendel “Per le porte del tormento”, da Sosarme che fa da ponte all’evoluzione ormai settecentesca di sentimenti più teatrali dove con la cantata celeberrima di Vivaldi “Cessate ormai cessate” per alto Solo con Istromenti porta in scena tormenti languidi e dediti al gioco ritmico con le emozioni. Le composizioni vocali sono intervallate da musica strumentale di Dario Castello e Salomone Rossi. Anabela Barič, Ettore Agati sono i vincitori assoluti di un premio vocale (Fatima Terzo 2018) della cui giuria fa parte Enrico Bellei.

Il premio consiste in una somma in danaro e la possibilità di partecipare a due importanti concerti. Fabio Missaggia dopo una formazione classica poi barocca dal 1990 collabora nell’attività concertistica e discografica con importanti gruppi internazionali di Musica Antica tenendo concerti nei più prestigiosi Festival europei. In qualità di primo violino e solista suona per importanti istituzioni musicali in Europa, incidendo per case discoigrafiche, radio e televisioni. Come direttore rivolge la sua attenzione principale al repertorio vocale-strumentale del Sei-Settecento, avviando importanti progetti come l’integrale dell’opera strumentale di Corelli, dell’opera sacra di Vivaldi e delle cantate di Händel, incidendo tra l’altro Apollo e Dafne e Clori, Tirsi e Fileno sempre di Händel. Ha inoltre collaborato con l’Università di Houston (Texas) al progetto didattico Classics for the Classroom. È primo violino e direttore principale de I Musicali Affetti, gruppo con il quale suona per le più importanti istituzioni concertistiche. In qualità di direttore artistico dirige dal 1997 il Festival Spazio & Musica, da lui ideato con lo scopo di valorizzare i tesori artistici architettonici di Vicenza grazie alla musica su strumenti originali. Insegna violino al Conservatorio di Vicenza, presso il quale tiene anche i Corsi Accademici di primo e secondo livello di violino barocco e vari seminari di musica da camera.

Informazioni utili

Biglietteria sul luogo mezz’ora prima dell’inizio del concerto

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

Informazioni e prenotazioni www.grandezzemeraviglie.it info@grandezzemeraviglie.it

Tel. 059 214333 – 345 8450413

Programma

DARIO CASTELLO (? - ?)

Sonata decima quinta à 4 per stromenti d’arco da Sonate concertate in stil moderno – Venezia 1629

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1642)

Se i languidi miei sguardi Lettera amorosa a voce sola in genere rappresentativo da Settimo libro de madrigali – Venezia 1641

SALOMONE ROSSI (1570 ca-1630)

Sinfonia à 5 & à 3 si placet con doi Soprani & il Chitarrone da Il primo libro delle sinfonie et gagliarde - Venezia 1607

CLAUDIO MONTEVERDI

Con che soavità concertato a una voce e strumenti da Settimo libro de madrigali – Venezia 1641

SALOMONE ROSSI

Sinfonia grave à 5 da Il primo libro delle sinfonie et gagliarde – Venezia 1607

BARBARA STROZZI (1619-1677)

Hor che Apollo serenata per soprano con violini da Arie Opera VIII – Venezia 1664

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)

Ombre tacite e sole Cantata da camera per soprano solo e strumenti. Recitativo accompagnato Adagio, Aria Lento, Recitativo accompagnato senza cembalo, Aria Andante lento

GEORG FRIEDICH HÄNDEL (1685-1759)

Per le porte del tormento. Duetto di Elmira e Sosarme dall’opera Sosarme (Londra, 1732)

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Cessate, omai cessate Cantata ad Alto Solo con Istromenti RV 684