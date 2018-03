Grani antichi e moderni, molitura a pietra e panificazione

Lunedì 26 Marzo alle ore 20:30, si terrà presso il circolo 'replay' un incontro con Massimo del mulino di Cadonega di Viano, che ci illustrerà le farine che lui stesso produce.

Maria, cuoca e proprietaria dell' agriturismo 'Orto della Carmen' di Scandiano, insieme a noi preparerà gli spaghetti alla mugnaia, spiegando anche la ricetta del condimento.

Sucessivamente illustrerà la ricetta per realizzare la pasta Brisè per poi utilizzarla per una torta salata alle cipolle.

Ogni partecipante preparerà i propri spaghetti, la propria pasta brisè e, chi lo desidera, aiuterà Maria a preparare il ripieno della torta.

Seguirà assaggio.



Per info: 327 9431616

