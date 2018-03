"Grasparossa noir e "Oltre i confini", letteratura e buon vino si fondono a Castelvetro

A Castelvetro parte il cartellone culturale di primavera che prevede la prima edizione delle rassegne "Grasparossa noir”, programma di incontri letterari nelle aziende agricole, e “Oltre i confini”, rassegna di mostre, docufilm, incontri e trekking letterari. Entrambe le rassegne partono sabato 17 marzo. Organizzata dalla biblioteca comunale insieme alla blogger Laura Piva, la rassegna "Grasparossa Noir" propone, fino al 7 luglio, otto incontri letterari con autori noir in cantine, aziende agricole e strutture ricettive del territorio accompagnati da assaggi enogastronomici (ingresso libero). Tra gli ospiti Valerio Varesi, Romano De Marco, Gianluca Morozzi, Roberto Carboni, Fabio Mundadori, Paolo Panzacchi e Luca Occhi. La rassegna dedica spazio anche alla scrittura creativa, ospitando tra le botti di una storica acetaia gli autori esordienti, grazie all’associazione culturale Canto31.

Grasparossa Noir debutterà il 17 marzo, alle 19,30, nell’agriturismo La Barbera, con due autori emiliani: Fabio Mundadori, direttore della collana noir Comma21 di Damster editore e curatore di Garfagnana in Giallo, che presenta il suo ultimo romanzo "Ombre di vetro", e Roberto Carboni, autore di "Dalla morte in poi", vincitore del Premio Garfagnana in Giallo 2017, nella sezione romanzi editi, e di SalerNoir. L’incontro, seguito dalla cena con gli autori (su prenotazione) sarà presentato dalla blogger Laura Piva, in collaborazione con Giusy Giulianini.

Sempre sabato 17 marzo la rassegna "Oltre i confini" propone l'inaugurazione della mostra di Luigi Ottani (nello spazio Pake, alle 17.30) seguita dal rinfresco della comunità magrebina di Castelvetro a base di cous cous e tè alla menta; poi dalle ore 20.30, nella sala consiliare del Comune, è in programma l'incontro su migrazioni, diritti e differenze al quale partecipano lo stesso Ottani, Roberta Biagiarelli, artista, Ottavia Spaggiari, giornalista, Natalia Mellado, operatrice Caleidos, con il coordinamento di Giuseppe Morrone, ricercatore dell'Università Modena e Reggio del Laboratorio Storia delle migrazioni.

Un evento speciale, il 7 luglio, concluderà la "Grasparossa noir" con una notte tra le vigne, dedicata a tutti gli amanti della scrittura, e la decima edizione del concorso letterario per racconti “Turno di Notte”, ideato da Officine Wort.